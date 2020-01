Castel d'Agogna (Pavia), 12 gennaio 2020 - Novità di mercato per la campagna 2020, andamento climatico dell'anno scorso, importazioni dai Paesi extra europei. Ente Risi si prepara alla nuova stagione risicola organizzando una serie di appuntamenti nelle province a vocazione risicola, tenuti dagli operatori dell'ente e degli esperti del Centro ricerche sul riso di Castel d'Agogna (Pavia).

Al centro degli incontri, i principali temi che riguardano il cereale coltivato in risaia. In provincia di Vercelli gli appuntamenti prenderanno il via il 21 gennaio nella sala consiliare di Buronzo, il 22 a Ronsecco, il 24 gennaio nell'aula magna dell'Agrario di piazza della Vittoria. Gli incontri sono validi per il riconoscimento dei crediti dei corsi professionalizzanti di Perito agrario e Perito agrario laureato. A Novara l'unico incontro è previsto il 28 gennaio a partire dalle 9,15 nella sala riunioni della Fondazione agraria novarese, mentre in provincia di Pavia prenderanno il via il 20 gennaio a Dorno Lomellina, il giorno dopo a Castelnovetto, e i successivi appuntamenti a Torre d'Isola, Mede Lomellina, Torre dei Negri. Ulteriori incontri si terranno in provincia di Milano e Lodi.