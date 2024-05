Sarah Toscano, la cantautrice di Vigevano che ha vinto Amici 2024: dalle gaffe al trionfo

È stata lei, Sarah Toscano, la giovanissima cantautrice di Vigevano a vincere la finale di Amici 2024. Entrata nella scuola facendo una gaffe sul tennis (sbagliando il vincitore di un torneo, parlando con Maria De Filippi), è riuscita otto mesi dopo a sconfiggere Mida, Holden e Petit imponendosi nella categoria Canto e poi a battere nella finalissima anche Marisol Castellanos, biellese vincitrice della categoria Danza.

Alla fine ce l’ha fatta: ha alzato la coppa del talenti di Canale 5 ripetendo fra se se “non ci posso credere!”. “Non sto ancora realizzando cosa è successo” ha detto Sarah a caldo. "Sono entrata qui dentro senza sapere niente di quello che stavo per fare, adesso sto iniziando a ripercorre tutto quello che ho fatto e non so cosa dire. È incredibile”. La dedica è, inevitabilmente, per i suoi: “Grazie alla mia famiglia, che da quando cantavo al pianoforte in casa mia mi ha sempre sostenuto e voluto bene”.

Sarah, classe 2006, cresciuta nel Pavese, porta a casa un premio del valore di 150mila euro in gettoni d’oro. Si è imposta grazie al televoto che l'ha preferita agli altri cantanti in finale, premiando il suo percorso, la sua determinazione e la sua costanza, nonostante gli inizi sui banchi della scuola tv non siano stati dei più semplici, tra passi falsi e critiche dei professori.

Nel corso del suo cammino all'interno della scuola di Amici, Sarah Toscano ha vissuto un'evoluzione interessante, anche grazie a una sorta di presa di coscienza delle sue capacità e di quanto il palcoscenico non vada temuto ma utilizzato e occupato. “Mi piacerebbe molto lavorare con i ballerini, un po' come fa Dua Lipa” ha spiegato durante la finale di Amici.