Miss Rocchetta Lombardia: a Mede vince Giulia Botta. La classifica e le altre fasce

Brescia – Tutti in piedi per la splendida Giulia Botta, 20 anni, nuova Miss Rocchetta Lombardia by Miss Italia. Grazie al titolo vinto a Mede (Pavia), Giulia parteciperà alla fase finale di Miss Italia 2023.

Sul palco di piazza della Repubblica ha trionfato il modello più storico e vincente del concorso Miss Italia: Giulia Botta è alta 1,78, ha capelli castani e occhi marroni. E in più è dolcissima e capace di attirare grandi simpatie tra il pubblico. Miss Rocchetta Lombardia abita nel cuore di Brescia con mamma Antonella. Con Giulia trionfa lo spirito tipico di chi abita nella “Leonessa d’Italia” e non si arrende. Dopo la premiazione Giulia ha anche mandato una dedica in cielo a papà Massimo.

La classifica

Giulia Botta in classifica ha preceduto la studentessa universitaria Anna Sampò, 22 anni, di Pandino (Cremona), che fin da piccola ha praticato ginnastica artistica. Anche Anna Sampò, 175 centimetri, e la terza classificata Paola Bahiti hanno occhi marroni e capelli castani. Paola, 27 anni, 173 centimetri, abita a Cusano Milanino (Milano) ed è laureata in ingegneria elettronica con la passione della moda.

Ventiquattro ore prima dello show organizzato dalla Pro Loco di Mede miss Giulia Botta era arrivata terza alla regionale di Arcene. “La mia vittoria ottenuta a Mede, davanti ad uno splendido pubblico, conferma che nella vita i sacrifici e il buon lavoro ripagano sempre”, ha dichiarato Giulia, festeggiata dallo staff Pro Loco e dai commercianti di Mede.

Nella città della Lomellina il titolo regionale se lo sono conteso 16 ragazze. ”Questo successo – ha proseguito Giulia, diplomata al liceo linguistico – mi dà uno slancio notevole”. La bresciana si è qualificata alle regionali col successo alla discoteca Mascara di Mantova. “Quella di Mantova e Miss Rocchetta a Mede sono vittorie che danno soddisfazioni diverse comunque indimenticabili. Sono una ragazza solare, qui a Mede ho vinto sorridendo, è stata l’arma in più. È stata una serata impegnativa, non ho vissuto momenti difficili. Certo, il finale è stato thrilling con la colonna sonora del batticuore e l’annuncio che non arrivava mai”.

La passione per il canto

Il successo nella “regionale” di Mede è un punto di partenza: “Con ginnastica e vita sana mi preparerò alla finale Miss Lombardia, la più importante, quella che può garantirmi la partecipazione alla finale nazionale in diretta su Rai 1 senza gareggiare in prefinale. Sarà una sfida tostissima contro avversarie bellissime”. Giulia a Mede si è esibita come cantante col brano Came Here. ”Frequento già sale d’incisione e spesso mi esibisco come cantante in feste di matrimonio e altri eventi”. La bresciana ha scelto il nome d’arte JuliB. “Inizialmente avevo un repertorio pop, ora spazio su altri generi; deciderò più avanti su quale insistere. Spero di affermarmi”.

A Mede nella sfilata di classico JuliB aveva un abito nero con spacco laterale: un mix di raffinatezza e sex-appeal. In precedenti finali regionali Giulia ha incantato tutti con altri look, in particolare con un abito bianco: canto e moda sono ormai i suoi riferimenti principali.

Le dediche

“Oltre a pensare sempre a papà e alla mia mamma dedico la corona di Miss Rocchetta Lombardia a tutti gli appassionati di canto che vanno avanti con impegno per realizzare un sogno”.

A Mede anche le altre protagoniste hanno sfilato con abiti di Sara Fashion Shop. La responsabile regionale del concorso Miss Italia, Alessandra Riva, ha proposto un ricco programma comprendente anche la selezione di base riservata a ragazze non ancora ammesse alle regionali con 14 protagoniste.

La fascia Miss Mede by Miss Italia è andata a Laura Bevilacqua, 24 anni, di Monza, che fin da piccola ha praticato danza e ora lavora come area manager per una catena di supermercati. Seconda si è classificata Ambra Frasacarlo, 18 anni, di pavese di Lomello, che presto inizierà la facoltà di scienze politiche. La fascia della terza è andata a Greta Gecaj, 21, di Montecalvo Versiggia, la località dell’Oltrepò Pavese nota per la produzione del vino Pinot. Le prime 3 di Miss Mede sono ammesse alla fase regionale.

Quarta si è classificata Alba Livanaj, 23, di Corana (Pavia), quinta Michela Lettieri, 25, di Appiano Gentile (Como) e sesta Gleizieli Corini, 29, milanese di Corsico. Le protagoniste della selezione di base sono state 14. La giuria per Miss Rocchetta e Miss Mede era presieduta da Michela Cecconello, casting director, affiancata dal segretario Filippo Giloli. In giuria c’era altresì Ersilia Mazzola, Miss Melegnano 2018, con Nicola Russo e Cristian Visentin.

Per completare il trionfo della bellezza la responsabile regionale ha fatto sfilare alcune miss già qualificate alla fase finale nazionale con titoli della Lombardia: la mantovana Veronica Lasagna, le milanesi Francesca Tammaro e Fabiana Iannicelli, la pavese Matilde Cattaneo, la varesina Giorgia Di Pucchio e la bresciana Gabriella Bonizzardi.