Miss Italia, la “bersagliera” bresciana Gabriella Bonizzardi è promossa alla fase finale nazionale

Imprenditori e commercianti di Arcene (Bergamo) preferiscono le bionde. Infatti la bionda Gabriella Bonizzardi, 20 anni, è la nuova Miss Sorriso Lombardia by Miss Italia votata dalla giuria presieduta da Monica Zanchi e composta da imprenditori e commercianti locali; ha organizzato lo staff del bar Bogni. La volitiva Gabriella ha vinto il titolo nell’affollata Piazza Civiltà Contadina assicurandosi il diritto di partecipare alla fase finale nazionale di Miss Italia 2023. Gabriella, 174 centimetri, abita a Prevalle (Brescia) con mamma Elisabetta e papà Rubens.

La signorina Bonizzardi è diplomata al liceo artistico e presto frequenterà la facoltà di digital marketing. È anche nota in qualità di bersagliere volontario: “Io – precisa la bella bresciana – sono volontaria presso l’ Associazione Studenti e Bersaglieri. Non ho tessera dell’“Associazione Bersaglieri, che è un’altra cosa”. Per la precisione l’avvenente e simpatica Miss Sorriso Lombardia partecipa alle iniziative Studenti e Bersaglieri della sezione di Seriate (Bergamo).

Nella volata finale Gabriella ha battuto Sofia Carminati, 18 anni, di Trezzo sull’Adda, statura 1, 76, capelli castani e occhi marroni, e al terzo posto si è piazzata Giulia Botta, 20, 178 centimetri, di Brescia. Miss Botta ha altresì capelli castani e occhi marroni. Il titolo Miss Sorriso Lombardia se lo sono contese in 16. Gabriella Bonizzardi è approdata alla “regionale” di Arcene grazie al successo ottenuto nella selezione di base alla discoteca Mascara di Mantova.

“Finalmente ce l’ho fatta ad assicurarmi il posto in fase finale nazionale – ha dichiarato Gabriella - , quasi non ci speravo più. Avevo un po' perso fiducia, adesso invece sono felicissima. Non potrò masi scordare la vittoria a Mantova, la prima nella mia avventura a Miss Italia. Logicamente ad Arcene ho provato una gioia diversa, con la posta in palio più alta. Tra la vittoria al Mascara e quella di Arcene mi sono sempre allenata per tenermi in forma e migliorare. Fra coloro che mi incitano di più c’è Daniel, il mio fidanzato, per nulla geloso della mia partecipazione a Miss Italia”. Gabriella non ha vissuto momenti particolarmente difficili nella gara di Arcene. “Tranne quello della volata finale, quando siamo rimaste prima in tre e poi io con la bellissima Sofia Carminati. Eravamo mano nella mano, c’era la colonna sonora del batticuore. Avvertivamo tensione, le mani ci sudavano, non passava più”.

Lecito chiedere a Gabriella quale sia stata l’arma vincente, oltre agli attributi fisici: “Innanzitutto il sorriso. Spesso sostengo che un giorno senza sorriso è un giorno perso. Sono semplice e spiritosa, non mi affido alla seduzione. Ad Arcene la fase in cui mi sono divertita di più è stata quella della sfilata di moda in cui ho sfoggiato un tubino nero di Elisabetta Franchi. Ringrazio l’organizzazione per avermi dato questa bella opportunità. Tra i miei sogni c’è anche quello di avere un negozio di moda, motivo che mi ha avvicinato alla facoltà di digital marketing”.

Gabriella è un moto perpetuo: “Ho studiato due anni danza, mi sono sportivamente cimentata nell’arrampicata e pattinaggio a rotelle”. Adesso si concentra per vincere a fine agosto (oppure a inizio settembre, si saprà a breve ) la finale regionale hors catégorie Miss Lombardia by Miss Italia. Chi la vincerà potrà gareggiare direttamente in finale nazionale (diretta tv Rai 1) saltando lo scoglio delle prefinali nazionali. Oltre ai sogni professionali legati alla moda c’è di più: “Da grande voglio diventare mamma. Voglio una mia famiglia e spero di viaggiare molto”.

In aggiunta a Miss Sorriso Lombardia by Miss Italia la Piazza Civiltà Contadina ha ospitato la selezione di base valida per Miss Arcene (14 partecipanti) . Se l’è aggiudicata Sinai Lagrè, 18 anni, di Costa di Mezzate (Bergamo) che in classifica ha preceduto la comasca Serena Moscatelli ( domani due agosto compie 22 anni) di Figino Serenza, terza Elisa Bestetti, 22, di Magenta (Milano). Le prime tre sono ammesse alle finali regionali. È giunta quarta Martina Di Grande , 21, di Abbiategrasso (Milano), quinta la brianzola Michelle Vitale, 18, di Correzzana, e sesta Sofia Costantini, 26, di Milano.

Lo show di Arcene è stato un trionfo della bellezza. Infatti la responsabile regionale lombarda del concorso, Alessandra Riva, ha fatto sfilare come madrine quattro fanciulle già ammesse alla fase finale nazionale 2023: Giorgia Di Pucchio, Valeria Corna, Veronica Lasagna, Francesca Tammaro.