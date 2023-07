Miss Italia 2023, Veronica Lasagna trionfa ed è finalista nazionale

Infallibile Veronica Lasagna, due gare di Miss Italia, due vittorie. Dopo il titolo Miss Mantova, conquistato l’altra settimana alla discoteca Mascara, nel capoluogo Virgiliano, Veronica ha vinto anche Miss Cinema Lombardia alle Fonti Recoaro di Broni (Pavia), assicurandosi il posto in fase finale nazionale. La signorina Lasagna è alta 1, 82, ha capelli castani e occhi marroni. Bella, alta e slanciata, rappresenta lo stereotipo più storico e vincente del concorso di Mirigliani.

Nella classifica di Miss Cinema la studentessa di Mantova ha preceduto nella volata finale la raffinata e avvenente Gaia Grimoldi, 18enne di Brugherio (Monza Brianza), e terza si è classificata la varesina Isabella Bottini, 19, di Busto Arsizio. Da notare che la seconda e la terza sono praticanti del pattinaggio artistico e a Broni hanno altresì dato un saggio di bravura sulle rotelle. A Miss Cinema by Miss Italia hanno partecipato 20 bellezze e alla volata finale oltre a Veronica Lasagna, Gaia Grimoldi e Isabella Bottini hanno partecipato pure la pavese Matilde Cattaneo, bionda di Frascarolo, la bergamasca Valeria Corna, di Presezzo e la pallavolista lariana Giulia Zengarini, di Carugo.

In giuria c’erano ben 4 donne e due soli uomini: ciò è clamoroso nella storia delle selezioni lombarde del concorso. La pavese Giulia Piscina, ora conduttrice di programmi di economia su piattaforme streaming ha fatto da presidente. In giuria c’era anche l’attrice monzese Bianca Senatore. Durante la serata ha sfilato come madrina Fabiana Iannicelli, milanese di Liscate, miss già ammessa alla fase finale del concorso grazie al recente successo a Corteolona. Veronica Lasagna è diplomata al liceo classico. “Andrò all’Università – assicura la modella –, ho scelto fashion design”. Miss Veronica era felicissima: “E’ stato molto bello anche vincere il titolo Miss Mantova, che mi dà modo di rappresentare la mia città. Qui a Broni la gioia è maggiore, la vittoria mi dà diritto al posto in fase finale nazionale. Ho battuto tante ragazze bellissime, le avversarie toste non erano solo Gaia Grimoldi e Isabella Bottini: erano molto competitive molte altre, anche quelle che non sono arrivate tra le prime 6”.

Qual è il segreto del successo della signorina Lasagna? “Sono stata fortunata!”, esclama sorridendo. “Penso di aver vinto un po' con tutto: estetica, sorriso, portamento”. Quest’anno le concorrenti di Miss Italia sfilano col costume intero, mai col bikini. Neppure in finale nazionale vedremo il bikini. “Per me è meglio - sostiene Veronica Lasagna - mi trovo più a mio agio col costume intero”. La nuova Miss Cinema è sportiva: “Ginnastica ritmica, volley e danza sono i miei sport”. Nel saggio di bravura la fanciulla mantovana si è esibita nella danza moderna. “La fase più emozionate della gara, proclamazione della mia vittoria a parte, è stata la presentazione iniziale”.

Ora può anche permettersi una vacanza poiché tornerà a gareggiare in Lombardia per conquistare la fascia hors categorie che dà diritto a gareggiare direttamente in finale nazionale (in diretta tv pare su schermi Rai ) saltando lo scoglio delle prefinali. “Penso che andrò in Grecia in attesa della finale Miss Lombardia. Senza dimenticarmi l’allenamento, la dieta e tutto quanto riguarda un buona preparazione per la fase finale nazionale. Sono felicissima, spero di esserlo anche tra qualche mese”.

A Broni collateralmente alla finale regionale Miss Cinema ha avuto svolgimento una selezione di base del concorso Miss Italia. Ha trionfato Anna Sampò, 22 anni, 175 centimetri, nata a Brescia ma residente con la famiglia a Pandino (Cremona). Anna ha riscosso enormi consensi tra il pubblico bronese. Seconda si è classificata Valentina Michela Moschetta, 21 , di Magherno (Pavia), terza Paola Bahiti, 27, di Cusano Milanino (Milano). Le prime tre classificate potranno partecipare alle prossime regionali. Hanno meritato applausi anche Gleizieli Corini, 29 anni, milanese di Corsico, quarta classificata, Paola Venni, 19, bresciana di Bovezzo, che ha chiuso quinta, e la comasca Francesca Consagra, 18, di Lomazzo, sesta. Erano 11 le protagoniste della selezione di base.