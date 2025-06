Al teatro Fraschini di Pavia appuntamento con “Chiedilo alla luna”

Pavia, 18 giugno 2025 - Dopo quindici anni di spettacoli, trasferte e creazioni collettive, la compagnia “I Satelliti” torna in scena con una nuova visione. “Chiedilo alla Luna” è un atto poetico, una dichiarazione di desiderio, un gesto creativo che guarda in alto: là dove i sogni sembrano distanti, ma continuano a chiamare chi non smette di cercarli. Questo nuovo spettacolo andrà in scena domani, giovedì 19 giugno alle 21 al teatro Fraschini di Pavia.

Un lavoro corale nato dal tempo condiviso, dalla necessità di raccontare e reinventare, trasformando i limiti in linguaggio e la fragilità in forma viva, scenica, urgente. La compagnia continua a intrecciare arte, relazione e visione, chiedendo alla Luna, con la forza del teatro, di illuminare ciò che resta in ombra. “I satelliti”, infatti, nascono come laboratorio di teatro sociale all'interno del servizio "Casa Satellite - appartamento scuola per la vita indipendente" di Anffas Pavia (da qui il nome del gruppo).

Negli anni le persone sono cresciute artisticamente fino a diventare una compagnia teatrale autonoma che porta i valori dell'inclusione e della bellezza. “Chiedilo alla Luna” è una performance di teatro Sociale che racconta il coraggio di chiedere l’impossibile e di crederci davvero. L’evento è a cura della compagnia I Satelliti – Circolo ARCI, in collaborazione con Anffas, Arci Pavia, Antigone, e con il sostegno di Key Technologies e Aldia.