Marisa Mulazzi dalle passerelle al palco: presenterà un premio letterario a Santa Margherita

Voghera (Pavia), 21 marzo 2025 - Alle passerelle è abituata perché ha ottenuto la fascia di Miss Mamma e nel 2024 di Miss reginetta d’Italia Over, ma ora Marisa Mulazzi compirà un salto nella sua carriera artistica.

Come accaduto a diverse dive del mondo dello spettacolo che, dopo aver partecipato a concorsi di bellezza sono diventate conduttrici, anche la 53enne vogherese tornerà su un palco per una presentazione. L’appuntamento è già fissato per il 4 e il 5 ottobre quando a Santa Margherita Ligure saranno premiati i vincitori di un concorso letterario. ‘Santa in giallo’ è il titolo della prima edizione della manifestazione, che consentirà ad autori provenienti da tutta Italia di misurarsi con un genere ricco di suspense come il giallo o il noir.

“Sono entusiasta di questa opportunità – ha detto Marisa Mulazzi -, che mi permetterà di unire due passioni, quella per il genere letterario che preferisco e quello per la conduzione, la recitazione e l'arte di dare vita agli abiti. Per me, ogni vestito racconta una storia, e il mio compito è quello di farla emergere. Ho sempre avuto un’innata inclinazione per le arti performative, e credo fermamente che la moda sia una forma d’arte che merita di essere celebrata. Presentare un abito, o in questo caso un premio letterario, è un'opportunità per esplorare il carattere e l'emozione che racchiude. Ogni dettaglio, ogni parola ha il potere di trasmettere un messaggio e di evocare sentimenti. La mia indole è quella di connettermi con il pubblico, di farlo sentire parte di questa esperienza visiva e narrativa”.

Promozioni, presentazioni di partite benefiche, mamma, Marisa non si ferma un attimo. “Mi occupo di pubblicità – ha aggiunto la donna – e spesso uso la mia immagine. In questo caso mi piace l’idea di poter offrire un’opportunità a nuovi scrittori. Darò voce a scrittori emergenti e a opere inedite. Non vedo l’ora di leggere i lavori che arriveranno. Ci sarà anche una sezione dedicata ai ragazzi che hanno una fantasia eccezionale. Non vedo l'ora di immergermi in nuove storie e di scoprire i talenti che il nostro territorio ha da offrire. Sarà un'opportunità unica per scoprire opere edite e inedite, e per condividere con altri amanti del genere le proprie emozioni e curiosità. Invitiamo tutti gli scrittori, sia esordienti che affermati, a partecipare con le loro opere. Dal canto mio, esprimo una sincera gratitudine al direttore artistico Paolo Fizzarotti che mi ha invitato a partecipare".