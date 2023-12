Zavattarello, anziano trovato morto in casa: ucciso dal monossido di carbonio

Zavattarello (Pavia), 2 dicembre 2023 – È stato trovato ormai privo di vita dalla badante, che s'è sentita male anche lei quando è salita al primo piano dell'abitazione, ormai invaso da monossido di carbonio. La tragedia è successa nel pomeriggio di oggi, sabato 2 dicembre, scoperta verso le 18 ma consumata già qualche ora prima.

A Zavattarello, in località Casa Marchese, sono intervenuti i soccorsi sanitari, che hanno trasportato la badante con l'ambulanza verso l'ospedale: per lei sarà necessario il trattamento in camera iperbarica. Per l'anziano non c'era invece nulla fare, constato il decesso avvenuto verosimilmente qualche ora prima.

I dispositivi in dotazione dei soccorritori avrebbero confermato la presenza di monossido di carbonio nell'abitazione su due piani, con il piano superiore saturo e il piano terra invece non ancora del tutto invaso dal gas killer.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dell'abitazione e accertamenti sulle cause dell'accaduto, con i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Voghera, che hanno dovuto aspettare che venisse cambiata l'aria all'interno della casa prima di poter accedere in sicurezza e avviare le indagini, anche per individuare eventuali responsabilità.