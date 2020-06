Pavia, 12 giugno 2020 - Sorpreso a imbrattare una carrozza di un convoglio Trenord in sosta nello scalo ferroviario, un giovane writer ha abbandonato le bombolette di vernice spray ed è fuggito. E' successo a maggio, ma le indagini non si sono fermate e gli agenti della Polfer sono partiti dalle bombolette abbandonate sui binari per risalire al giovane. Così nei giorni scorsi la polizia ferroviaria di Voghera ha dato esecuzione al decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura di Pavia nei confronti del giovane writer, 24 anni, residente a Voghera.

Il giovane era già stato denunciato dalla Polfer in concorso con altri complici, per analoghi reati commessi nel mese di novembre 2019, a seguito di una lunga indagine. Durante la perquisizione domiciliare è stato rinvenuto e sequestrato materiale pertinente il reato contestato, oltre a marijuana, che il writer deteneva per uso personale, nonché due tessere sanitarie e una carta di credito risultate rubate, per il cui possesso è stato denunciato per ricettazione.