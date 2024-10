Weekend tragico in Lomellina. Tre vittime della strada nel giro di una manciata di ore

Un’autentica strage sulle strade della Lomellina, nel Pavese, con tre vittime in altrettanti incidenti nell’arco di poche ore. Il primo episodio poco prima delle 22 di sabato a Gropello Cairoli, in località Cascina Morgarolo: la Citroën C1 guidata da Giuseppe Mussi, 59 anni, di Villanova d’Ardenghi, è uscita di strada in curva ed è finita ribaltata in un canale. L’uomo è morto annegato. Meno di mezz’ora dopo la mezzanotte tra sabato e ieri, sulla corsia Sud dell’A7, tra i caselli di Bereguardo e Gropello, ha perso la vita, insieme col suo cagnolino, un motociclista 55enne di Pieve del Cairo: la sua Harley Davidson è stata tamponata da una Panda. Infine ieri, poco prima delle 15, uno schianto tra due auto sulla Sp192 tra Gravellona Lomellina e Cassolnovo. Ad avere la peggio Carlo Claudio Bernardo, 65enne di Cassolnovo.