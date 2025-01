Voragine nell’asfalto. Danni e traffico in tilt

Forse ci sono le continue piogge arrivate dopo un periodo di freddo intenso e secco all’origine della voragine che ieri mattina si è aperta all’improvviso all’incrocio tra via Francana e via Aselli, nella zona del San Matteo, a Pavia. Una buca larga circa un metro e profonda 60 centimetri che, con la complicità dell’oscurità, ha causato danni a una trentina di automobili. La buca, infatti, si sarebbe aperta nella notte e chi si doveva spostare nelle prime ore di ieri mattina ne ha fatto le spese. Al buio, con il maltempo ancora in corso, gli autisti non sono riusciti a evitare la voragine danneggiando gomme e cerchioni. Almeno una decina i veicoli che hanno dovuto chiamare il carro attrezzi perché non erano in condizioni di muoversi e di ripartire neppure per raggiungere il gommista poco distante dal luogo in cui l’asfalto ha improvvisamente ceduto.

Diversi i problemi alla circolazione che si sono registrati fino a quando una squadra di operai non è intervenuta per transennare la buca e, verso le 10,30 riparare il danno, mentre una pattuglia della polizia locale regolava il traffico a senso unico alternato per consentire i lavori. Ora saranno i tecnici del Comune ad accertare che cosa abbia causato l’improvviso cedimento. Da un primo esame potrebbe essersi trattato di una perdita d’acqua nel sottosuolo.

Ma quello di via Aselli non è un caso isolato in città. Dall’inizio dell’anno sono diverse le segnalazioni dei cittadini arrivate in Comune per far presenti alcune strade problematiche e pericolose. "La precedente Amministrazione – ha polemizzato Nicola Niutta, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale – è stata attaccata per le buche e la manutenzione di viale Gorizia. A distanza di un anno le strade della città sono strapiene di buche profonde, qua e là rattoppate con il catrame, ma ugualmente pericolose. Intanto si alzano le multe per fare cassa". Dal Comune rispondono che dalle 9 di oggi fino a fine lavori (il 31 gennaio) è prevista l’interdizione al traffico veicolare con chiusura totale di via Aselli all’altezza del civico 58 per il ripristino della fognatura.

Consigliati percorsi alternativi lungo la via Bassi per chi proviene da via Abbiategrasso, lungo le vie Flarer e Bargiggia per chi proviene da via Brichetti. I parcheggi di piazzale Perotti e Volontari del soccorso sono accessibili ed è consentito l’accesso ai residenti. Previste anche deviazioni del trasporto pubblico locale per tutta la durata dell’intervento.