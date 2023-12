Voragine in via Milazzo. Le società remiere: un tavolo permanente

La convocazione tempestiva del tavolo di lavoro permanente. Il coordinamento delle remiere ha chiesto al sindaco di riunire il gruppo per parlare di alcuni problemi, a cominciare dalla formazione di una nuova voragine in via Milazzo, di fronte all’Osteria del Previ. "Occorre attuare interventi urgenti per il consolidamento delle sponde del fiume con particolare riguardo a via Milazzo - sostiene il coordinamento - garantire la navigabilità del fiume con rimozione del materiale legnoso accumulato sulle pile dei ponti, inoltre vorremmo anche essere aggiornati sulla pulizia e analizzare le attività svolte negli ultimi 18 mesi, in relazione alle proposte di adeguamento e di ottimizzazione del tavolo di lavoro permanente". Il tavolo, più volte richiesto, è stato inserito nel documento unico di programmazione approvato dall’amministrazione civica e il comitato vorrebbe calendarizzare incontri fissati con almeno una settimana d’anticipo e che si concludano con un verbale per lasciare traccia di quanto dibattuto. M.B.