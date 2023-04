Voghera, violenza sessuale e rapina a due escort: arrestati i “clienti”

Avevano organizzato una serata speciale; per questo motivo avevano contattato due donne di origine cinese su un sito d’incontri. Con loro G.T., italiano di 49 anni, italiano e M.N., trentacinquenne, di origine senegalese, entrambi con un passato non proprio limpido, avevano concordato un rapporto sessuale, ma subito la serata si è evoluta diversamente e i due sono finiti in manette. Dovranno rispondere di rapina in concorso e violenza sessuale.

È successo l’altra sera in via Sturla, alla periferia della città, dove alcuni residenti allarmati dalle grida che provenivano da un appartamento che si trova nello stabile, hanno allertato il 112 che ha inviato sul posto una pattuglia del Nucleo radiomobile. All’arrivo dei militari della Compagnia di Voghera i due uomini sono stati trovati sulle scale mentre stavano scappando nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Secondo una prima ricostruzione effettuata grazie alla testimonianza delle vittime è emerso che i due uomini avevano contattato le due donne, su un sito di incontri, concordando con loro un rapporto sessuale. Doveva essere una serata divertente, invece, con ogni probabilità i due avevano in mente un piano diverso. Nel momento in cui G.T. e M.N si sono presentati all’appuntamento, senza batter ciglio hanno mostrato le loro vere intenzioni che non erano per nulla "amorevoli". Minacciando le donne, i due malviventi si sono fatti consegnare tutto il denaro che le malcapitate avevano in casa e che ammontava a 395 euro oltre a un telefono cellulare.

In questo modo le donne non avrebbero potuto dare l’allarme alle forze dell’ordine e mettere la polizia sulle loro tracce, ma ci hanno pensato i vicini a intervenire in loro soccorso chiedendo ai carabinieri di correre perché stava accadendo qualcosa di strano. Prima di scappare, il trentacinquenne, avrebbe costretto una delle vittime a un rapporto. E il tempo perso gli è costato caro. Perché quando con il denaro e il telefono hanno provato a darsela a gambe, si sono imbattuti direttamente nei militari. Sottoposti a perquisizione personale, gli uomini sono stati trovati in possesso della cifra di denaro che era stata sottratta alle due donne e del cellulare di una delle vittime. I due arrestati sono stati portati nel carcere di Torre del Gallo a Pavia.