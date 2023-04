Voghera, sospeso fino a fin e anno per uno spinello: il Tar riammette lo studente a scuola. Ecco perché

Voghera, 26 aprile 2023 – Secondo il Consiglio d’istituto avrebbe dovuto subire una punizione esemplare: la sospensione fino alla fine dell’anno scolastico perché sorpreso a scuola con uno spinello. Il Tar però, ritenendo che avere droga per uso personale costituisca un illecito amministrativo e non un reato, ha riammesso uno studente all’istituto agrario Gallini di Voghera. Il fatto è accaduto nei mesi scorsi in una quinta e ha per protagonista un ragazzo ancora minorenne pizzicato con del fumo. Del caso si occupa il Consiglio di classe che infligge 15 giorni di sospensione, ma poi la questione arriva al Consiglio d’istituto che inasprisce la pena e applica il massimo: fino alla fine dell’anno.

I genitori del ragazzo impugnano il provvedimento e ricorrono al Tar. Pochi giorni fa il pronunciamento: un illecito amministrativo non giustifica un provvedimento tanto grave. Il ragazzo quindi viene riammesso a scuola e lo Stato dovrà versare alla famiglia 2mila euro di spese legali.