Si sistema il ponte sul Po, stop di un mese alla circolazione ferroviaria. Ira dei pendolari: “Disastro in vista per la Milano-Genova”

Voghera (Pavia), 21 giugno 2025 – Flashmob ieri pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria. Le forze politiche di opposizione, ma soprattutto i pendolari hanno manifestato tutto il loro sdegno sui disagi alla circolazione che si verificheranno sia sulla ex statale 35 vicino al ponte di Bressana sia sulla linea ferroviaria Milano-Genova tra Pavia e Voghera che sarà chiusa completamente dal 21 luglio al 29 agosto. I disagi saranno legati ai lavori che interesseranno l’attraversamento sul Po. “Lavori di cui il ministero dei trasporti è a conoscenza da anni – ha detto Simone Verni del M5S –, ma non è stato organizzato nulla. Non ci sono informazioni chiare e non sono state previste misure compensative o incentivi”.

Pendolari e abbonati della linea Milano-Genova hanno ricevuto l'appoggio del Movimento Cinque Stelle

“Servizio deficitario”

Secondo i pendolari il servizio sostitutivo di bus non è stato organizzato bene e per raggiungere Milano da Voghera sarà necessaria almeno un’ora. “Non si capisce come funzioni il servizio – ha aggiunto Verni – e non credo che qualcuno se ne servirà perché dovrebbe trascorrere la giornata sui mezzi. Tutti useranno l’auto anche se, da Voghera si spenderanno almeno 20 euro al giorno, 400 euro al mese che vanno ad aggiungersi ai 116 già investiti nell’abbonamento del treno”. Gli artigiani hanno calcolato che spenderanno 120 euro in più al giorno per i trasporti.

Un progetto del 1991

“Il ponte si trova su una direttrice europea che collega Genova a Rotterdam – ha proseguito Simone Verni –. Non è il collegamento del paesello sperduto. La tratta sarà interessata dal quadruplicamento che non riguarderà il ponte dove verrà potenziata la rete elettrica. È dal 1991 che si sa di questo intervento. Nel 2020 in Consiglio regionale è stata approvata all’unanimità una risoluzione per il prolungamento della strada da San Martino Siccomario a Bressana con un nuovo ponte. Da quel momento non se n’è fatto nulla. Si punta a salvare un attraversamento del 1860 che è ormai defunto”.