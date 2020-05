Voghera, 19 maggio 2020 - Un gioco pericoloso, presto degenerato in incidente. Sarebbe questa la dinamica del grave episodio accaduto domenica sera, quando un ragazzo di sedici anni è rimasto folgorato per aver toccato i fili dell’alta tensione lungo i binari in prossimità della stazione ferroviaria di Voghera. Fortunatamente, il ragazzo si è salvato, non sarebbe in pericolo di vita. Erano da poco passate le 20,30 quando il giovane in compagnia di un coetaneo si è avventurato lungo la ferrovia, accedendo da un passaggio vicino a via Giulia Novati de’ Cani. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due adolescenti si sarebbero arrampicati sul tetto di una motrice ferma lungo i binari, sembra lo abbiano fatto per gioco. Tuttavia, uno dei due ragazzi, cittadino italiano residente in Oltrepo Pavese, per sbaglio ha toccato i cavi dell’alta tensione. Lo choc è stato immediato, la scarica elettrica lo ha scaraventato a tre metri di distanza. L’amico che era con lui ha avuto la prontezza di lanciare l’allarme e chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi: i sanitari lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano.

Sembra che il ragazzo avesse riportato una seria ustione alla mano con cui aveva toccato il cavo, oltre a una ferita alla testa provocata dalla caduta, oltre ad altri traumi. Per fortuna, all’arrivo dei soccorritori era sveglio e cosciente. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco vogheresi, la Polizia ferroviaria e gli agenti del commissariato cittadino. Il ragazzo ieri era ancora in cura al Niguarda. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso e di rilievo dell’accaduto, non ci sono state gravi ripercussioni sul traffico ferroviario in virtù dell’orario e del giorno, domenica, in cui si è verificato l’incidente. In mattinata, la situazione dei treni era normale. Rfi – Rete ferroviaria italiana, competente per l’infrastruttura, ha fatto sapere di "stigmatizzare il gesto, ricordando che è pericolosissimo accedere ai binari o attraversarli e toccare i cavi dell’alta tensione".

L’azienda ha anche sottolineato che lungo tutte le linee sono presenti diversi "cartelli che segnalano il rischio e indicano il pericolo di morte" per mettere in guardia le persone ed evitare che tocchino le linee elettriche con la possibilità di rimanere folgorati. L’anno scorso a giugno, nel Comune di Nettuno nel Lazio, un incidente simile aveva purtroppo avuto un immediato esito mortale. In quel caso un ragazzo di vent’anni era salito sul tetto di un treno per gioco con alcuni amici e aveva toccato i cavi dell’alta tensione, morendo folgorato a causa della potente scossa elettrica che lo ha attraversato.