Voghera, ladri silenziosi entrano dalla porta finestra: anziana derubata

Voghera (Pavia), 12 agosto 2023 - Era in casa, ma non s'è accorta dei ladri entrati dalla porta finestra lasciata aperta. Una donna di 76 anni è andata ieri, venerdì 11 agosto, a denunciare ai carabinieri di Voghera il furto subìto nella sua abitazione, in via Mameli, nella serata di mercoledì.

Il colpo è stato messo a segno indicativamente dopo le 21 e prima di mezzanotte, mentre la pensionata, che vive da sola dopo essere rimasta vedova, era appunto in casa, forse distratta dalla tv o magari anche a tratti appisolata. Sta di fatto che solo successivamente s'è resa conto che dei ladri, non sa se uno da solo o più insieme, erano entrati nell'abitazione, evidentemente in silenzio, senza bisogno di forzare un ingresso, ma passando da una porta finestra lasciata aperta per il caldo, come la lascia sempre nelle sere d'estate.

Gli ignoti malviventi hanno portato via dall'appartamento dell'anziana solo una piccola somma in contanti, poco più di 50 euro, e un telefono cellulare, ovvero quello che hanno trovato più a portata, senza andare a frugare nella stanza dove si trovava la donna, che almeno ha evitato il sempre pericoloso incontro ravvicinato con i malviventi. Denunciato l'accaduto, sul furto hanno avviato indagini i carabinieri della Compagnia di Voghera.