Voghera, ladri in un negozio di scarpe: scatta l’allarme. In fuga a mani vuote

In azione i carabinieri

Voghera (Pavia), 4 marzo 2023 - Furto fallito, rimasto solo tentato, al negozio "Sala Scarpe" in via Scarabelli a Voghera. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Voghera sono intervenuti sul posto nella notte, quando è scattato l'allarme antifurto.

Ignoti malviventi avevano appena forzato la saracinesca dell'ingresso, ma non sono riusciti a entrare nel negozio proprio per l'immediata entrata in funzione dell'allarme che ha registrato il tentativo di intrusione. E per evitare di essere intercettati dalle forze dell'ordine che sarebbero arrivate a breve, hanno preferito desistere, riuscendo così a dileguarsi nel nulla facendo perdere le proprie tracce.

I militari non hanno infatti intercettato i ladri fuggiti a mani vuote e le immediate ricerche nella zona non hanno avuto esito. Indagini sono comunque state avviate per cercare di individuare i responsabili. Nel frattempo al negozio, anche se non è stato portato via nulla, resta il danno della saracinesca da riparare. Probabilmente l'obiettivo dei malviventi erano i soldi in contanti lasciati come fondo cassa nel registratore, che però non sono riusciti a raggiungere.