Voghera festeggia un secolo di vita per Leonilde Cebrelli

Cent’anni: un traguardo importante e invidiabile raggiunto dalla signora Leonilde Cebrelli di Voghera, che il 3 gennaio ha festeggiato un secolo di vita circondata dagli affetti più cari. Ex dipendente della Ligure Lombarda, storica impresa iriense produttrice di mostarde e marmellate che aveva lo stabilimento in via Piacenza, Leonilde Cebrelli ha spento le candeline in compagnia del figlio, della nuora e dei nipoti.

A festeggiarla sono andate anche il sindaco Paola Garlaschelli (con lei nella foto) e la consigliera comunale Laura Anselmi: "Tanti, tantissimi auguri alla signora Leonilde Cebrelli per il suo centesimo compleanno – ha commentato il primo cittadino iriense accanto alla pensionata – È stato un piacere festeggiarla e portare a lei e alla sua famiglia un augurio speciale da parte dell’Amministrazione comunale e delle istituzioni cittadine. La sua vitalità, la saggezza nonché la lucidità sono fonte di ispirazione per tutti noi".

N.P.