Voghera, cercano di rubare alcolici al supermercato. Per fuggire spingono la guardia: tre arresti per tentata rapina

Voghera (Pavia), 7 aprile 2024 – Il maldestro furto nel supermercato è diventato una tentata rapina impropria, con i tre presunti responsabili arrestati dai carabinieri. È successo verso le 19 di ieri, sabato 6 aprile, all'Esselunga di Voghera, in viale Montebello. Il personale di vigilanza ha notato i tre uomini che, dopo essersi aggirati tra gli scaffali con fare sospetto, stavano uscendo senza pagare due bottiglie di alcolici.

Al tentativo di fermarli ne è nata una colluttazione, con una guardia spintonata a terra. Così il furto si è tramutato in rapina per l'aggressione al vigilante, che ha dovuto poi ricorrere a cure mediche, senza chiamare sul posto i soccorsi sanitari ma andando successivamente al pronto soccorso per farsi medicare e refertare le lesioni, per fortuna lievi. Ma l'immediato allarme lanciato alle forze dell'ordine ha fatto arrivare subito sul posto una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Voghera che si trovava già nelle vicinanze e i tre fuggitivi sono stati in breve rintracciati e arrestati. Si tratta di tre giovani senza fissa dimora, due 23enni, uno italiano e l'altro nigeriano, e un 26enne di nazionalità marocchina. Tutti e tre, arrestati in flagranza, sono stati portati in carcere in attesa dell'udienza di convalida, con eventuale giudizio per direttissima, programmata per lunedì in Tribunale a Pavia.