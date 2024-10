Voghera, colpi ai danni di due bar: arrestato 36enne

Voghera (Pavia), 28 ottobre 2024 - È stato sorpreso in flagranza e arrestato per tentato furto, per un colpo fallito al bar "Duomo 67", in piazza del Duomo a Voghera. Ma è anche accusato di un analogo colpo, riuscito, poche ore prima. A.M., 36enne vogherese, pregiudicato, è stato intercettato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Voghera verso le 6 di oggi, lunedì 28 ottobre, mentre fuggiva dal bar nel quale si era introdotto forzando la saracinesca, senza riuscire a impossessarsi dei soldi nella cassa.

Un furto rimasto tentato, come è fallito il tentativo di fuga per cercare di allontanarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Ma le immediate indagini dei militari hanno portato alla contestazione di un altro colpo, messo a segno nell'arco della stessa nottata.

"Ulteriori accertamenti eseguiti nell'immediatezza - spiega la nota dell'Arma - da parte del Nucleo Operativo della Compagnia in relazione a un ulteriore analogo episodio, perpetrato nella nottata, hanno consentito di appurare la responsabilità dell'arrestato anche in ordine a un furto commesso alle 2 presso il 'Bar4', di corso XXVII marzo, constatando che l'uomo si era introdotto, previa effrazione, asportando denaro contante contenuto all'interno della cassa".

L'arrestato è stato quindi trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dei carabinieri di Voghera, in attesa della convalida dell'arresto e dell'eventuale giudizio per direttissima.