Vocazione turistica. Far crescere i numeri la sfida da vincere

Circa un migliaio di turisti in meno, rispetto al 2022, hanno pagato il biglietto per salire sulla Torre del Bramante, visitare i musei civici, la Leonardiana o compiere visite guidate. Sono i riscontri ufficiali dello scorso anno elaborate dal Comune: il calo è stato in ragione del 2%. "È però importante valutare anche altri aspetti – sottolinea l’assessore al turismo, Riccardo Ghia – come le presenze in città e l’ospitalità". Nel complesso il 2023 è pressoché allineato all’anno precedente, ma i 26.415 visitatori censiti negli ultimi 12 mesi sono molto lontani dai 35 mila del 2019.

"Se da un lato sono emerse alcune criticità – analizza ancora l’assessore – dall’altro abbiamo riscontrato un incremento dei pacchetti cumulativi, evidentemente una soluzione gradita ai visitatori e più in generale siamo davanti ad una situazione che ha margini di crescita enormi. Si dovrà ragionare soprattutto sulle potenzialità di Vigevano come città da visitare anche da coloro che gravitano per fiere o eventi sulla vicina Milano".

U.Z.