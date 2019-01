Pavia, 5 gennaio 2019 - Ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia. Un uomo di 54 anni, di nazionalità romena, è stato arrestato dai carabinieri a Voghera. A denunciarlo sono state la moglie e la figlia, con le quali viveva in un'abitazione di Val di Nizza ( Pavia), comune dell'Oltrepò Pavese.

Nelle ultime settimane le minacce e le molestie nei confronti delle due donne si erano intensificate, spesso accompagnate dalla richiesta di denaro: per questa ragione l'uomo è indagato anche per il reato di estorsione. I carabinieri l'hanno fermato in uno stabile abbandonato nei pressi della stazione ferroviaria di Voghera ( Pavia), dando esecuzione a un ordine di custodia cautelare emesso dalla Procura di Pavia.