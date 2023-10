Villanterio, truffata da quattro malviventi: uno si è spacciato per poliziotto e l’anziana si è fidata

Villanterio (Pavia), 15 ottobre 2023 - Sono scappati a bordo di un'Audi grigia, dopo aver rubato una borsa con dentro pochi contanti, documenti e alcuni gioielli d'oro. Quattro truffatori, tra i quali uno che s'era spacciato per poliziotto, sono entrati in azione nella mattinata di ieri, sabato 14 ottobre, in un'abitazione in località Cascina Castellere, a Villanterio. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Stazione di Lardirago, ma quando ormai i malviventi erano già lontani e le ricerche nella zona dell'auto in fuga non hanno dato esito.

L'anziana truffata, ancora molto scossa per l'accaduto, ha riferito in modo un po' confuso l'azione truffaldina dei criminali senza scrupoli, una gang composta da quattro persone, probabilmente professionisti che già in molte altre precedenti occasioni avevano recitato il medesimo collaudato copione. Solitamente si fingono addetti dell'acquedotto o del gas, ma la millantata presenza di uno che si spaccia per un esponente delle forze dell'ordine ha l'obiettivo di tranquillizzare ed eliminare le eventuali resistenze delle vittime a far entrare nelle proprie abitazioni i finti tecnici. Sta di fatto che in questo caso la truffa si è conclusa con il furto di una borsa con dentro pochi contanti, banconote per solo una cinquantina di euro circa, ma ulteriori ammanchi dall'abitazione devono ancora essere verificati e saranno eventualmente aggiunti formalizzando la denuncia del furto subìto.