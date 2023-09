Villanova d’Ardenghi, incendio distrugge il capannone dei rifiuti elettronici

Villanova d'Ardenghi (Pavia), 18 settembre 2023 – Un capannone è stato completamente distrutto dalle fiamme, quelli adiacenti sono invece stati salvati. Un devastante incendio, a Villanova d'Ardenghi, ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per tutta la notte, con 8 squadre intervenute per lo spegnimento. E ancora in mattinata sono in corso le operazioni di smassamento e messa in sicurezza, per evitare che si possano sviluppare nuovi focolai dalle macerie.

Le fiamme sono divampate verso le 22 di ieri, domenica 17 settembre, al polo industriale trattamento Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) del Gruppo Mercantile Servizi, che ha la sede operativa proprio in via Enrico Mattei a Villanova d'Ardenghi anche se con sede legale a Trezzano sul Naviglio (Milano) e direzione generale a Milano.

Il fuoco ha distrutto completamente il capannone, ma i vigili del fuoco sono almeno riusciti a evitare che le fiamme si propagassero a quelli a fianco. Le cause del rogo risultano al momento ignote: la furia del fuoco è stata talmente devastante che dai pochi resti sarà estremamente difficile per i pur esperti vigili del fuoco riuscire a capire da dove sia partito l'incendio e perché. Gli accertamenti proseguono senza poter escludere alcuna ipotesi, da quella accidentale a quella dolosa.