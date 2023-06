Vigevano, vandali aprono i rubinetti della scuola e allagano bagni, corridoi e aule

Vigevano (Pavia), 17 giugno 2023 – Sono entrati nella notte e hanno aperto tutti i rubinetti del bagno, allagando il pavimento della scuola. Ignoti vandali hanno preso di mira l'Istituto comprensivo di via Valletta Fogliano a Vigevano. Il raid vandalico è stato messo a segno nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 giugno, denunciato il giorno successivo dal dirigente scolastico ai carabinieri di Vigevano.

Ancora in fase di quantificazione la stima dei danni. I vandali, per introdursi nell'istituto scolastico, hanno rotto una porta finestra dei bagni e poi, una volta all'interno della scuola, hanno anche danneggiato un'altra vetrata interna. Le conseguenze del raid vandalico sono state scoperte solo nella mattinata successiva, quando i rubinetti lasciati aperti per diverse ore aveva già completamente allagato il pavimento, non solo dei bagni ma anche dei corridoi e delle aule al piano terra. Un gesto sconsiderato che avrebbe potuto comportare anche conseguenze strutturali per l'edificio scolastico, ancora in fase di verifica. In passato simili atti vandalici, ai piani superiori di edifici scolastici, avevano provocato anche crollo di pavimenti e soffitti. In questo caso gli effetti sarebbero per fortuna più limitati, ma i responsabili, se verranno identificati, andranno incontro alle conseguenze, di natura penale, per il reato di danneggiamento aggravato.