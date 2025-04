Vigevano, spaccata alla macelleria islamica: 50 euro di bottino, danni ingenti

Vigevano (Pavia), 21 aprile 2025 - Furto nella notte di Pasqua, ai danni di una macelleria islamica. Con un sasso preso dalla strada, in via del Carmine a Vigevano, i ladri hanno mandato in frantumi la vetrata del negozio, facendo danni ben più ingenti del magro bottino, solo una cinquantina di euro circa lasciati come fondo cassa.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato indagini sull'accaduto per cercare di identificare i responsabili. Una problematica, quelle delle spaccate ai danni di esercizi commerciali, oggetto anche di un recente incontro nelle locale sede dell'Ascom, con l'obiettivo di fare rete tra gli esercenti e individuare eventuali nuove misure di prevenzione, dagli allarmi alla vigilanza privata. Ma non sempre simili reati restano impunti.

Solo venerdì scorso la Questura di Pavia aveva infatti reso noto di aver deferito in stato di libertà un 25enne senza fissa dimora, ritenuto responsabile, oltre che anche di altri furti all'interno di garage di un condominio in via Biffignandi, anche della spaccata ai danni di una pizzeria in via Madonna degli Angeli a Vigevano, commessa lo scorso 26 marzo in concorso con un complice 32enne, per un bottino sui 400 euro in contanti, sempre i soldi trovati come fondo cassa.

E pochi giorni prima, lunedì 14 aprile, i carabinieri di Vigevano, al termine dell'attività di indagine, avevano individuato e denunciato, in stato di libertà, un 25enne di origini egiziane, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di due furti ai danni di altrettanti bar: il primo episodio era avvenuto lo scorso 24 febbraio in via Dei Mille, ai danni del bar "Bixtrò", dov'era stata forzata la serranda per portare via il registratore di cassa con dentro circa 900 euro; due giorni dopo, il 26 febbraio, sempre a Vigevano in viale Sforza, era stato derubato il bar "Al Capone's", anche in questo caso rubato circa 400 euro dalla cassa.