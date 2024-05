Vigevano, il primario Fabrizio Malvezzi va in pensione anticipata: “Pochi specialisti, troppo lavoro”

Vigevano (Pavia) – Il decano dei primari dell’ospedale di Vigevano, il dottor Fabrizio Malvezzi che guida da diciannove anni la Struttura complessa di Oculistica, ha deciso di andare in pensione in anticipo di quasi un anno rispetto ai tempi previsti.

Il primario vedrà scadere l’incarico dal 1° agosto ma di fatto cesserà la propria attività professionale a giugno, quando inizierà a smaltire le ferie arretrate. Si tratta del primario con maggiore anzianità all’ospedale di Vigevano, visto che il suo primo incarico risale al 1° febbraio 2005 e Malvezzi è oggi al quarto incarico quinquennale consecutivo. In realtà l’ultimo mandato risaliva al gennaio 2020 con scadenza a giugno di quest’anno quando, al compimento del 67esimo anno, il dottor Malvezzi avrebbe potuto essere collocato in pensione. Prima di quella data però aveva chiesto e ottenuto, come prevede la legge, di restare in servizio sino ai 70 anni, quindi sino al giugno del prossimo anno.

Ora però ha optato per l’uscita anticipata. "È arrivato il momento di smettere – spiega Malvezzi – perché l’età inizia a farsi sentire e anche per i problemi legati alla scarsità del personale. Siamo rimasti in pochi ed è difficile trovare nuovi specialisti da assumere con carichi di lavoro in continuo aumento".

Quello del primario di Oculistica però non sarà un addio definitivo alla professione, che continuerà ad esercitare da libero professionista nello studio di Pavia. Il reparto di Oculistica era stato trasferito in via provvisoria a Mortara negli anni del Covid, per lasciare a disposizione del nosocomio cittadino spazi per il ricovero dei pazienti. Poi con il tempo lo spostamento è diventato definitivo. A Mortara Oculistica dispone di due sale operatorie per gli interventi di cataratta che sono programmati con cadenza quotidiana mentre a Vigevano, per un solo giorno ogni due settimane, si effettuano interventi di chirurgia a carico della retina.

Quanto agli organici carenti ci sono quattro posti a tempo indeterminato da coprire per fisioterapisti all’Asst. I candidati sono 59. Scade invece domani il termine per l’iscrizione al concorso per l’assunzione di 15 infermieri, il quarto nell’arco di pochi mesi ma ne è già stato indetto uno ulteriore, per altri sei posti, con scadenza il 13 maggio. Nel caso specifico però il personale sarà tutto destinato all’ospedale di Varzi.