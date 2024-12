Vigevano: Paolo Ariano sostituisce Roberta Giacometti nel consiglio comunale

VIGEVANO (Pavia) - Sarà Paolo Ariano, primo dei non eletti della lista civica Vigevano Riparte, a prendere il posto in qualità di “supplente“ di Roberta Giacometti, consigliere comunale di maggioranza arrestata giovedì con il sindaco Andrea Ceffa e i vertici di Asm Vigevano per l’ipotesi di reato di corruzione. Si tratta di un istituto previsto se, come nel caso specifico, il consigliere viene sospeso dal suo incarico per decisione del prefetto.

Il ricalcolo ha come effetto più importante quello di riportare in parità, 12 consiglieri per parte, la situazione tra maggioranza e opposizione. Ma in sostanza non risolve la situazione di stallo che attanaglia l’Amministrazione comunale vigevanese dopo i fatti della scorsa settimana.

C’è il bilancio da approvare per evitare l’esercizio provvisorio e da mettere ai voti la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della Giunta presentata dalla minoranza. Se nei prossimi giorni non ci dovessero essere novità, non si potrebbe approvare né l’uno né l’altro documento. Probabile che possa concretizzarsi una sorta di gentlemen agreement per licenziare il bilancio e poi rimettere tutto nelle mani degli elettori. Ma se non si trovasse una quadra, la situazione sarebbe davvero difficile da gestire per il vicesindaco Marzia Segù, oggi alla guida del Comune.

Secondo quanto trapela dopo la riunione dei capigruppo di giovedì, convocata con un diverso ordine del giorno ma in cui è stato impossibile non parlare dell’accaduto, il Consiglio comunale verrà convocato pochi giorni prima di Natale, in tempo utile per licenziare il bilancio, se sarà possibile. In quella sede si dibatterà anche sul futuro dell’attuale Amministrazione e sull’opportunità di andare al voto.

Tra l’altro si tratterebbe di un’attesa di pochi mesi: sembra infatti certo che il ministero dell’Interno abbia previsto un Election Day in primavera per accorpare le Regionali alle Comunali. Nel 2020, anno dell’elezione dell’attuale Amministrazione vigevanese, si era votato a settembre anziché la primavera precedente a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.