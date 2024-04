Vigevano, lite in strada tra una commerciante e un ex dipendente: lei finisce in ospedale

Vigevano (Pavia), 25 aprile 2024 - La lite è degenerata in aggressione, ai danni di una donna di 45 anni, finita all'Ospedale Civile di Vigevano, per ferite per fortuna lievi.

Una discussione nata per motivi di lavoro: la vittima avrebbe infatti subìto le intimidazioni da parte di un uomo, un suo ex dipendente, che voleva convincerla, evidentemente anche con la violenza, a cessare l'attività commerciale della quale è titolare e per la quale l'uomo aveva in precedenza lavorato, così avrebbe potuto aprire un negozio tutto suo.

L'episodio violento è successo nella serata di ieri, mercoledì 24 aprile, verso le 22, in via Gramsci a Vigevano. Sul posto, per la segnalata lite in pubblica via, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Vigevano e i soccorsi sanitari di Areu, con un'ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano che ha poi trasportato la donna in ospedale, in codice verde, per controlli.

Identificati i coinvolti e ricostruito l'accaduto, i carabinieri hanno informato la 45enne ferita delle sue facoltà di legge, per lesioni personali lievi procedibili a querela di parte. La natura della discussione e dell'aggressione, però, se la vittima vorrà sporgere denuncia, potrebbe portare a configurare anche altre ipotesi di reato, come minacce o persino atti persecutori. Da verificare se si sia trattato di un episodio isolato oppure del culmine di intimidazioni già messe in atto in precedenza.