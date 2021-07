Vigevano (Pavia), 2 luglio 2021 - Con un seghetto a serramanico, di quelli utilizzate dai giardinieri, ha colpito al collo un suo connazionale al culmine di una lite scatenata per futili motivi. E solo per una situazione fortuita non gli ha reciso la giugulare. L'episodio è avvenuto ieri sera in strada San Marco, già spesso in passato teatro di fatti di cronaca e all'alba di oggi i carabinieri del nucleo radiomobile di Vigevano hanno perfezionato l'arresto di un egiziano pregiudicato di 32 anni: l'uomo dovrà rispondere di tentato omicidio. La vittima, 42 anni, è stata trasportata da una ambulanza della Croce Rossa al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano dove è stata medicata: ne avrà per 9 giorni. Nella sua casa i militari hanno ritrovato anche una mazza chiodata autoprodotta e numerosi altri oggetti atti ad offendere che l'uomo teneva a portata di mano.

© Riproduzione riservata