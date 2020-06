Vigevano, 9 giugno 2020 - Ha urtato l'auto che lo precedeva mentre stava effettuando un sorpasso in un punto della provinciale 206, in prossimità del cimitero della frazione Sforzesca di Vigevano, dove la manovra non è consentita, ha perso il controllo del mezzo, una Bmw X5 con targa di prova, che è uscito di strada. L'uomo al volante, un cittadino rumeno, è uscito dall'abitacolo, così il conducente dell'altro mezzo ha raggiunto una vicina stazione di servizio e ha allertato i soccorsi. E' accaduto poco prima di mezzogiorno.

Gli agenti del nucleo operativo della polizia locale, che hanno raggiunto il luogo dell'incidente prima dei colleghi della pattuglia in servizio, hanno ricostruito l'accaduto e sanzionato l'automobilista per aver effettuato il sorpasso in un punto non consentito e hanno provveduto a ritiragli la patente dalla quale sono stati anche decurtati 15 punti.