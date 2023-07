Vigevano, il battesimo della nuova Ztl non è quello atteso

"Il battesimo della nuova Ztl in centro, con la pedonalizzazione di piazza Ducale e le modifiche al regolamento di carico-scarico merci, non è quello atteso". Piero Pizzi parla a nome dell’associazione Vigevano Prima di Tutto, che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo per il primo giorno lavorativo della nuova Ztl. "A parte l’assenza di qualsivoglia rappresentante dell’Amministrazione comunale – dice Pizzi – sono emerse numerose criticità. Intanto solo 30 minuti per scaricare e consegnare la merce sono pochi; i furgoni restano incustoditi con il rischio che la merce possa essere sottratta. Il selciato rinascimentale dei portici e gli scalini d’ingresso saranno compromessi dal continuo passaggio, andando in direzione opposta alle ragioni della scelta. In più, in un giorno in cui la maggior parte degli esercizi pubblici è chiusa, sono emersi problemi di viabilità che potrebbero intensificarsi". La nuova Ztl è entrata in esercizio sabato con il sistema automatico di lettura delle targhe. Per un mese non saranno emesse sanzioni. Un Comitato di controllo vigilerà sulla corretta attuazione del progetto.

U.Z.