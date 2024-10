Vigevano, furto in una ditta: rubato vario materiale. Il sospetto di una banda specializzata nel settore edile

Vigevano (Pavia), 28 ottobre 2024 - Furto ai danni di un'impresa edile. Ladri in azione nella notte, in viale Dei Mille a Vigevano. Hanno tagliato il lucchetto e sono così entrati dal cancello, introducendosi nella sede della ditta per rubare. Hanno portato via svariato materiale edile, per un bottino dal valore che deve essere ancora quantificato all'esito dell'inventario.

Il furto è stato messo a segno in orario notturno, ma è stato scoperto quando ormai i responsabili avevano già avuto tutto il tempo di allontanarsi e di far perdere le proprie tracce con la refurtiva. Il titolare ha sporto denuncia ai carabinieri di Vigevano, che indagano sull'accaduto.

Potrebbe essersi trattato di un furto a un obiettivo scelto in modo casuale, ma c'è anche il sospetto che l'impresa edile sia invece stata presa di mira da una banda specializzata nel settore specifico, magari già entrata in azione in precedenza nella zona.

Solo la scorsa settimana, nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 ottobre, il proprietario di una ditta di ponteggi, in viale Agricoltura a Vigevano, aveva intercettato dei ladri in azione, quattro o cinque persone che stavano caricando dei ponteggi su un camion rubato in un'altra ditta vicina. In quel caso però, quando i malviventi erano stati scoperti, avevano desistito ed erano fuggiti a mani vuote prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine.