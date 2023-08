Vigevano, carcere sovraffollato con + 60% di detenuti e poco personale

Vigevano, 1 agosto 2023 – Intervenire sui problemi più urgenti che sono quello del sovraffollamento e della carenza di personale. La Commissione speciali carceri della Regione Lombardia ha effettuato una visita alla casa di reclusione della frazione Piccolini di Vigevano. A questo primo incontro, che è stato promosso da Andrea Sala, ex-sindaco di Vigevano ora consigliere regionale della Lega, che è segretario della Commissione, ne seguirà un secondo che avrà come obiettivo quello di confrontarsi direttamente con il personale della polizia penitenziaria alle prese, ormai da anni, con carenze di organico e la necessità di strutturare meglio il percorso di inserimento e lavoratori e sociale dei detenuti.

"Situazioni critiche”

«Sono emerse delle situazioni critiche – ha spiegato la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Alessia Villa, che della Commissione è la presidente – visti anche gli ultimi episodi che si sono registrati all’interno della struttura. L’intenzione della Commissione è quella di ascoltare chi all’interno del carcere lavora ogni giorno per capire in che modo possiamo essere utili alla soluzione delle loro problematiche".

"Si è trattato di un incontro conoscitivo – sottolinea Andrea Sala –. La Commissione si riunirà e poi decideremo a livello politico cosa portare sul tavolo del confronto". All’incontro hanno preso parte anche il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, l’assessore alla polizia locale Nicola Scardillo, la consigliera comunale del Pd Arianna Spissu e la consigliera regionale del Pd, Roberta Valacchi accompagnati dalla dottoressa Rosalia Marino, direttrice della struttura.

Interrogazione parlamentare

"Sul tema della carenza di personale – ha fatto rivelare Valacchi – la competenza è in capo al Governo. Quello che possiamo fare noi in quanto forza di minoranza è quella di sollecitarlo ad un intervento tempestivo. Il consiglio regionale sarà chiamato a dare una risposta a queste esigenze prima possibile. Quello emerso non è un problema che riguarda solo Vigevano ma è purtroppo diffuso. Per questa ragione – conclude – abbiamo in programma la visita ad altre case di detenzione della regione per avere un quadro dettagliato della situazione".

Sulla situazione del carcere di Vigevano l’onorevole Franco Mirabelli (Pd) ha depositato alla Camera una interrogazione parlamentare. Nel carcere cittadino il sovraffollamento è del 60% rispetto alla capienza mentre la pianta organica del personale risulta scoperta del 20%.