Vigevano, i suoi cani attaccano un altro cane: il padrone interviene e viene morso

Vigevano (Pavia), 11 marzo 2024 – Un uomo di 48 anni è rimasto ferito, per fortuna in modo lieve, a causa del morso da uno dei suoi cani che tentava di separare da un altro esemplare contro il quale i due animali, che sono riusciti a sfuggire al suo controllo per qualche attimo, si erano avventati.

E’ accaduto oggi lunedì 11 marzo intorno alle 15 in via Magnanina, nella zona di corso Torino, a Vigevano. L’uomo, che si è subito accorto del fatto che i suoi cani di grossa taglia erano riusciti a raggiungere la strada, è intervenuto per separarli da un terzo cane che avevano preso di mira rimediando un morso. Accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale da un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano, è stato medicato e dimesso.

Ferito anche il malcapitato cane, trasportato al Centro veterinario. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale cui spetterà il compito di ricostruire l’accaduto e di appurare eventuali responsabilità sull’episodio.