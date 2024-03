Vigevano, perde il controllo della sua auto e ne tampona una parcheggiata: carambola in corso Novara

Vigevano, 23 marzo 2024 – Ha perso il controllo della sua auto che ne ha centrata una regolarmente parcheggiata a lato della carreggiata e che, a suo volta, ne ha colpita una terza. E’ accaduto questa notte intorno alle 3 in corso Novara, una delle principali arterie cittadine.

La conducente, una ragazza, è rimasta pressoché illesa ma i danni riportati alle tre auto sono ingenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando le verifiche del caso: non è escluso che la causa possa essere stato un colpo di sonno.

Curiosamente non è la prima volta che un incidente del genere si verifica proprio lungo corso Novara: a metà febbraio un ragazzo di 22 anni, alla guida della sua auto, aveva innescato una carambola che aveva coinvolto altri due mezzi, anche in quella circostanza seriamente danneggiati.

Proprio per questo i residenti della zona hanno chiesto all’amministrazione comunale di inasprire le misure tese a limitare la velocità dei veicoli in transito. Lungo corso Novara, che parte del centro della città e conduce sino alla periferia in direzione della vicina provincia piemontese, sono già stati posizionati dissuasori di velocità ma in punti lontani a quelli interessati dai due incidenti.