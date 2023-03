Vigevano, minaccia con un paio di forbici i sanitari del pronto soccorso: arrestato 40enne

Il pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano

Vigevano (Pavia), 12 marzo 2023 - Ha dato in escandescenze al pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Vigevano, provocando gravi danni e minacciando il personale sanitario con una forbice presa sul posto, ferendo anche un infermiere, per fortuna non in modo grave. L'uomo, 40enne di nazionalità nigeriana, è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato di Vigevano che per immobilizzarlo hanno dovuto usare il taser in dotazione. L'episodio violento è successo nelle prime ore di oggi, 12 marzo, proprio nella Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale sanitario, istituita dal Governo lo scorso anno.