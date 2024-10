Viaggio tra le eccellenze per competere in Europa. Il tour sbarca all’Ateneo

"Fin da inizio legislatura mi sono impegnato a valorizzare al massimo l’eccellenza delle università lombarde, che rappresenta un’enorme opportunità di sviluppo per il territorio". L’assessore regionale all’Università Alessandro Fermi ha fatto tappa ieri a Pavia per la decima tappa di “Un viaggio tra le eccellenze“. Fermi ha visitato il Polo scientifico Cravino e il Centro di imaging molecolare e cellulare del Centro grandi strumenti, il laboratorio Erc di biologia strutturale e i Laboratori di additive manufacturing e stampa 3D.

"La Regione – ha detto Fermi – mette in campo importanti risorse a favore della ricerca, come il bando da 50 milioni. Il nostro obiettivo è garantire l’alto livello di attrattività della ricerca lombarda per competere con gli atenei europei". Impegno garantito anche per il diritto allo studio: "C’è una discrepanza tra le risorse e la somma necessaria. Destineremo i prossimi fondi europei a questo tema". Il rettore Francesco Svelto ha ricordato come il 25% dei docenti sia stato coinvolto nella preparazione di progetti che hanno portato a Pavia 80 milioni di fondi Pnrr e 40 di finanziamenti europei dal 2019 a oggi, con 75 progetti approvati.

M.M.