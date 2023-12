Via libera alla rigenerazione di tre fabbricati dismessi

Il Comune incasserà circa 250mila euro tra oneri di urbanizzazione e costi di costruzione derivanti dal raggiungimento del via libera, avvenuto giovedì sera in Consiglio comunale, del progetto di rigenerazione urbana di via Nenni, all’interno del polo produttivo Mirandolina. È stato l’assessore all’urbanistica Giovanni Bolduri (nella foto) a presentare il piano che vedrà la luce il prossimo anno. Si tratta di un intervento di una società privata, la Marval, il cui permesso a costruire convenzionato per il cambio di destinazione d’uso da artigianale a direzionale permetterà di recuperare tre fabbricati dismessi ormai da una decina di anni dell’ex area Bravi, per una superficie totale rispettivamente di 937 metri quadrati, 305 e 1.185, che saranno in parte demoliti e ricostruiti e in parte ristrutturati e ampliati. Su un’area complessiva di oltre 10mila e 800 metri quadrati, sorgerà dunque la nuova sede di Enegreen (European New Energy), leader nel settore del fotovoltaico con sede nella Bassa. Nel progetto è compresa anche la fetta di area, di oltre 5mila metri quadrati, che la Marval aveva acquistato un anno fa dal Comune, facente parte del complesso denominato ex Cassinazza. Quest’ultima sarà interessata dalla previsione di un parcheggio da quaranta posti convenzionato con il Comune, che potrebbe essere dotato anche di colonnine di ricarica per auto elettriche.

Marval é un’importante realtà specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione. In particolare é in grado di effettuare torniture a controllo numerico e lavorazioni su centri sia verticali che orizzontali. I centri orizzontali sono ad alta velocità, per la lavorazione dell’alluminio, della ll’utilizzo di macchine multipallet Marval fornisce rapidamente anche piccole serie di prodotti.

M.B.