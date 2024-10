Via libera alla manovra. Variazione di bilancio. Nuova scuola a ovest

Prima variazione di bilancio di peso dell’amministrazione guidata da Michele Lissia, che consentirà l’attuazione di alcune delle linee di mandato del sindaco. È stata approvata giovedì sera in Consiglio comunale e permetterà di far partire una serie di opere pubbliche che guardano all’innovazione, al sociale e all’istruzione. La parte più copiosa della manovra da 12 milioni, infatti, sarà destinata alla costruzione di una nuova scuola media a Pavia ovest.

"Con 9,1 milioni – ha spiegato l’assessore al Bilancio Matteo Pezza – su un’area verde di circa 30mila metri quadrati in via Tibaldi, sarà realizzato un edificio che potrà ospitare 15 classi per 3 sezioni con tutti i servizi necessari per una scuola moderna". Il progetto che dovrebbe essere completato entro il 2028, punta ad alleggerire il traffico del centro, dove si trova la Leonardo da Vinci, che frequentano i ragazzi di Pavia ovest, quartiere che ha pochi servizi. In un’altra zona difficile come quella di via Acerbi, l’ex rimessa dei bus di Asm sarà trasformata in un parcheggio per alleggerire la viabilità e favorire l’accesso al parco della Vernavola. "Ci occuperemo anche della manutenzione delle scuole – ha aggiunto Pezza – e con 500mila euro renderemo agibili alcuni alloggi pubblici che al momento non possono essere assegnati alle famiglie in graduatoria". Un’attenzione sarà garantita anche agli impianti sportivi a cominciare dallo stadio Fortunati che finalmente avrà un impianto di illuminazione idoneo e sarà migliorato il cablaggio della rete informatica del Comune. "Avreste dovuto puntare sull’ordinaria manutenzione della città – ha detto la consigliera della Lega Eugenia Marchetti – così i cittadini avrebbero visto il cambiamento". "In questi mesi in città ci sono cantieri attivi per 25 milioni – ha puntualizzato l’ex assessore ai Lavori pubblici e oggi consigliere di Forza Italia, Antonio Bobbio Pallavicini –. In campagna elettorale avete puntato molto sulla piscina di via Folperti e nella manovra non ce n’è traccia". Accogliendo e premiando la nuotatrice paralimpica Monica Boggioni arrivata in Consiglio con un’altra campionessa Luisa Pasini, di fronte alla precisa richiesta di una piscina pubblica, il sindaco Lissia ha promesso: "Presto ci occuperemo della piscina". "Il primo atto è stata la scuola di Pavia ovest - ha replicato Pezza -, ciò non vuol dire che non intendiamo realizzare la piscina. Stiamo lavorando per formulare una proposta in via Folperti per non creare una nuova area dismessa". Nell’attesa, ripartirà il cantiere per il recupero dell’ex monastero di Santa Clara (5 milioni di euro e 15 mesi da febbraio di lavori). Approvato il progetto esecutivo e nel 2026 si dovrebbe avere il nuovo polo culturale.