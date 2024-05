Via libera al potenziamento dei bus della linea 3Centro

Prosegue nei fine settimana l’incremento delle corse della linea 3Centro. La Giunta comunale ha espresso parere favorevole alla continuazione, sempre in via sperimentale, dell’incremento del servizio che di sabato, domenica e nei festivi avrà una frequenza di 60 minuti per 26 corse al giorno. Il potenziamento richiederà da parte Comune un contributo massimo di 70.279,31 euro per il periodo gennaio - dicembre 2024 che dovrà essere versato al gestore del servizio di trasporto pubblico locale, Autoguidovie. "La cittadinanza ha sempre fornito positivi riscontri al servizio sperimentale che prosegue dal 2021 – fa sapere l’amministrazione comunale – e che permette anche nel fine settimana il collegamento celere del quartiere est di Montebolone al centro storico dove hanno sede servizi, attività commerciali e culturali collegandosi poi anche alla stazione ferroviaria". Inoltre la Giunta ha approvato, sempre in via sperimentale, l’incremento del servizio della linea 3Centro, da lunedì 10 giugno al 29 settembre (escluso il mese di agosto) per il sabato, domenica e festivi con una frequenza di 60 minuti per 18 corse al giorno. M.M.