Via libera al bilancio di previsione. E sulle partecipazioni societarie la maggioranza trova “stampelle“

Un incidente di percorso ha rischiato di costare molto caro ai pavesi. È accaduto l’altra notte in Consiglio comunale dove, su una delibera tecnica relativa alle partecipazioni societarie che doveva essere approvata entro la fine dell’anno, l’opposizione è uscita dall’aula e la maggioranza non è riuscita a mantenere la presenza richiesta di 17 consiglieri. Erano soltanto in 16 e la Corte dei conti avrebbe potuto avviare un procedimento nei confronti degli esponenti politici che avevano abbandonato la seduta senza giustificato motivo. In soccorso, però, sono arrivati Andrea Cantoni e Lidia Decembrino di “Pavia Ideale“ che si sono astenuti e hanno consentito l’approvazione della delibera. "Ringrazio i consiglieri Cantoni e Decembrino - ha detto il sindaco Michele Lissia - non tanto per aver soccorso la maggioranza, ma perché la mancata approvazione avrebbe comportato per gli assenti una sanzione da 5mila a 500mila euro. I due consiglieri hanno mostrato rispetto nei confronti della città e delle istituzioni". "A volte si é chiamati a scelte coraggiose - ha sottolineato Lidia Decembrino -, consapevoli di talune reazioni polemiche". Le critiche e le polemiche per il soccorso prestato, infatti, non sono mancate, ma Cantoni ha provato a gettare acqua sul fuoco: "Ha solo prevalso il senso di responsabilità per la città ed evitare un giudizio davanti alla Corte dei conti su cui c’era stato un confronto fra tutto noi". Prima di quell’episodio arrivato in chiusura di serata e dopo cinque Consigli molto tesi, il confronto era stato talmente pacato da approvare all’unanimità un ordine del giorno che impone un confronto su temi come il futuro dell’idroscalo, della piscina di via Folperti e della bretella di collegamento tra la tangenziale e l’ex area Necchi. "Per questi temi - ha aggiunto il primo cittadino - intendiamo coinvolgere ancora di più il Consiglio e tutta la città, il comportamento dei due consiglieri di minoranza si pone a corollario di questo percorso".

Un percorso iniziato il 16 dicembre che avrebbe dovuto portare all’approvazione del bilancio di previsione prima di Natale, invece è stato necessario ricorrere a una sesta seduta arrivata dopo un accordo tra maggioranza e opposizione che aveva presentato una valanga di emendamenti. "È un bilancio preoccupante - ha detto Nicola Niutta di Fratelli d’Italia -. Ad esempio, non si sa esattamente che cosa si vuole fare dell’Idroscalo, chi gestirà la piscina e con quali fondi. Intanto non si sa che cosa ne sarà del ponte di via Ludovico il Moro". "Vogliamo modificare la città - ha replicato Mariachiara Riccardi (nella foto) di Pavia a colori - e farlo con il piano urbano della mobilità sostenibile. Il documento serve a ricucire il tessuto urbano e il tessuto sociale". Manuela Marziani