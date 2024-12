Via Francigena. Mattonelle lungo il percorso

I viandanti che hanno affrontato il cammino di Santiago conoscono l’importanza delle conchiglie poste a terra e sulle case a segnare il percorso. Dal prossimo anno anche la via Francigena avrà i suoi segna-sentiero. Realizzate a mano, con il simbolo del pellegrino che la caratterizza, le mattonelle si troveranno sulle case del tragitto. "Chi cammina sa quanto sia importante trovare il percorso – ha detto l’assessora al Turismo Angela Gregorini – e avere dei simboli che indichino di essere sulla strada giusta, proprio come fanno le conchiglie a Santiago". Per far sentire il pellegrino a casa, da gennaio sarà emesso un avviso per tutte le persone che abitano sul tratto della via Francigena, che dal centro arriva a località Scarpone, e per i commercianti. "Abbiamo a disposizione una cinquantina di mattonelle per un tratto di 2 chilometri – ha aggiunto l’assessora – e le distribuiremo a chi vorrà appenderle fuori di casa".

Le mattonelle dovranno essere collocate con un certo distanziamento per essere utili e orientare il pellegrino. "Complessivamente il tratto pavese della via Francigena – ha proseguito Gregorini – è lungo 12 chilometri. Più della metà del percorso si trova sulla riva del Ticino, dove in accordo con il parco collocheremo i cartelli bianchi e rossi del Cai. Nel tratto centrale si trovano i cartelli marroni con il disegno del pellegrino, l’ultimo tratto dalla rotonda di corso Garibaldi fino a viale Cremona, invece, non ha indicazioni. Lì si dovranno appendere le mattonelle con il pellegrino e i colori che si riferiscono ai diversi cammini che passano da Pavia e richiamano le cartine, perché ad ogni cammino abbiamo dato un colore. La Francigena ha il giallo". Sono 12 i cammini che passano da Pavia, ognuno con colore distintivo e una sua mattonella.

Manuela Marziani