Pavia, caos superbonus 110%: operai senza stipendio bloccano il cantiere edile

Pavia 12 giugno 2023 – Alcuni operai hanno bloccato via Ferrini a Pavia e altri sono saliti sui ponteggi e sulla gru collocati per i lavori di ristrutturazione di una palazzina di via Taegio. La protesta è nata dai mancati pagamenti dei dipendenti della ditta che non prendono lo stipendio da aprile.

“La ditta appaltatrice e il general contractor – ha spiegato il geometra che ha distaccato gli operai impegnati tutti i giorni dall’inizio di aprile – ha dato un semplice anticipo di 20mila euro e siamo a circa 300mila euro di lavori. Finora hanno solo fatto un saldo avanzamento con certificato di pagamento che non hanno saldato di 70mila euro, stiamo sollecitando un ulteriore stato d’avanzamento, ma non abbiamo avuto alcuna risposta”.

La palazzina di 5 piani in via Taegio, all’angolo con via Ferrini è interessata da un intervento da effettuare usufruendo del bonus ristrutturazioni del 110%. “La situazione è preoccupante – ha aggiunto il geometra – e abbiamo paura che ci siano delle irregolarità sia a danno nostro che stiamo seguendo i lavori sia del condominio”.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica e ottenere in primo luogo gli stipendi è stata inscenata la protesta. I quindici operai si sono suddivisi, chi ha fermato il traffico, chi si è arrampicato sul ponteggio picchiando con i martelli per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica e chi è salito sulla gru. Proprio quest’ultimo operaio, quando è arrivato in alto, forse anche a causa del sole, si è sentito poco bene. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia è arrivata anche un’ambulanza, l’uomo però si è rifiutato di scendere e di essere soccorso.

Attorno alle 11 via Ferrini è stata liberata dal blocco, gli operai hanno continuato a picchiare con martelli e mazzette sui ponteggi per comunicare il loro disagio