Pavia, sciarpe e vestiti in viscosa e poliestere spacciati per cachemire e seta: maxi sequestro e una denuncia

Pavia – Vestiti in cachemire e seta che in realtà erano realizzati con tessuti sintetici. è la scoperta che ha fatto la Guardia di Finanza di Pavia, che ha sequestrato circa 120.000 capi d'abbigliamento e accessori arginando così una frode commerciale che avrebbe procurato un ingiusto profitto superiore al milione di euro.

L'operazione nasce da alcuni sopralluoghi svolti dai militari del Gruppo Pavia in alcuni negozi della provincia, dove sono erano esposte per la vendita alcune sciarpe e accessori con etichetta attestante la composizione del tessuto in "cachemire" e "seta". Gli immediati accertamenti tecnici, effettuati da un laboratorio specializzato, hanno tuttavia evidenziato la non conformità di quanto indicato sulle etichette dei campioni esaminati con i risultati di laboratorio, da cui si rilevavano unicamente la presenza di filati sintetici quali poliestere e viscosa.

I finanzieri pavesi sono risaliti alla filiera distributiva dei prodotti individuando il deposito del fornitore a Lacchiarella (Milano) dove, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Melegnano, hanno proceduto al controllo della merce stoccata individuando l'ingente quantitativo con false indicazioni merceologiche sia qualitative che di origine o provenienza. Inoltre, tra la merce scoperta in magazzino, vi erano anche alcune migliaia di guanti in similpelle prodotti in Cina, ma riportanti una falsa origine italiana nell'etichetta. Il titolare dell'azienda coinvolta è stato denunciato alla Procura di Pavia per i reati di frode nell'esercizio del commercio e vendita di prodotti con segni mendaci.