Venticinquenne accerchiato e rapinato: quattro denunciati

In quattro avevano circondato un ragazzo di 25 anni che stava caminando in Strada Nuova, nei pressi del teatro Fraschini in pieno centro a Pavia e lo avevano rapinato strappandogli la catenina d’oro che portava al collo. A meno di due mesi da quell’episodio avvenuto il 18 agosto, i carabinieri del nucleo operativo hanno denunciato in stato di libertà quattro cittadini di origine egiziana, due dei quali sono minorenni. Dopo aver accerchiato il coetaneo lo hanno immobilizzato, mentre uno del gruppo gli ha strappato la catenina. Poi la fuga. Al momento sono in corso ulteriori indagini per accertare se vi siano correlazioni tra questa rapina e altri episodi analoghi che sono stati denunciati nelle successive settimane, anche quando l’attività è ripresa dopo le vacanze estive.

M.M.