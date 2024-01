Vende alcolici a minorenni ed è pure recidivo. Multato con oltre 300 euro il titolare di un bar

Il titolare di un bar della zona della movida è stato multato per vendita illecita di alcol a minorenni. Una sanzione, peraltro, in cui era già incorso solo pochi giorni prima. È il risultato dei controlli disposti dal personale della Polizia locale nella zona del centro, in via Rocca Vecchia in particolare, dove si trovano molti dei locali frequentati dai più giovani. La crescente presenza di adolescenti, non di rado alterati dal consumo eccessivo di alcol, ha indotto il Comando di via San Giacomo a intensificare i controlli. Solo pochi giorni fa si era registrata addirittura un’aggressione ai danni di un agente. La somministrazione di alcol ai minori di 18 anni ma maggiori di 16 anni prevede un’ammenda di 333,33 euro; quella ai minori di 16 anni rappresenta invece un illecito penale.