Vellezzo Bellini, sversano rifiuti pericolosi nei canali agricoli delle risaie: due denunciati

Due persone sono state denunciate in provincia di Pavia per smaltimento illecito di rifiuti urbani, speciali e pericolosi. Avrebbero scaricato materiale in un’area agricola nei pressi della frazione Pellegrina del comune di Vellezzo Bellini, andando a intaccare anche alcuni canali che irrigano le risaie della zona.

L'attività, svolta dalla guardia di finanza di Pavia e dalla polizia locale del Comune di Vellezzo Bellini, rientra in un più ampio piano di contrasto ai numerosi e illeciti sversamenti di rifiuti che hanno luogo in aree ad alta vocazione agricola-

Tra i rifiuti rinvenuti, anche contenitori di prodotti chimici per la verniciatura di parquet. Tra il materiale sversato, però, sono stati trovati anche alcuni effetti personali che hanno consentito di individuare i responsabili: i rifiuti, provenienti dal trasloco di un’abitazione, erano stati affidati ad una ditta che, anziché conferirli presso un centro di smaltimento autorizzato, li aveva scaricati presso l’area agricola di Vellezzo.

I due soggetti responsabili, una volta raggiunti dalla forze dell'ordine, hanno ammesso le proprie responsabilità e hanno provveduto al ripristino dei luoghi. Nei confronti dei due, inoltre, è stata trasmessa alla procura di Pavia una segnalazione per violazione del Testo unico Ambiente, per illecito smaltimento di rifiuti con l’aggravante di averli abbandonati nelle acque superficiali.