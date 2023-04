Varzi, truffa telefonica del finto avvocato: la vittima non ci casca e chiama i carabinieri

Varzi (Pavia), 4 aprile 2023 - Non si è fidato della telefonata e ha subito chiamato i parenti per verificare, facendo così fallire la truffa. Un pensionato di 75 anni ha denunciato ai carabinieri della Stazione di Varzi il tentativo di raggiro subìto, ma sventato.

La classica truffa del finto avvocato. L'anziano aveva infatti ricevuto una telefonata, all'utenza fissa della sua abitazione, da parte di una donna, che si era presentata come avvocato, impegnata nel tutelare gli interessi legali di un cugino del 75enne. Gli ha raccontato che aveva provocato un grave incidente stradale e rischiava persino l'arresto, che voleva scongiurare risarcendo immediatamente la vittima del sinistro. Ma servivano soldi, con urgenza. In mancanza di contanti, andavano bene anche oro e gioielli, che lo stesso avvocato avrebbe provveduto a cambiare in valuta.

Per fortuna l'anziano non c'è cascato, ha preso tempo e non ha concordato con il finto avvocato l'immediata consegna, così ha chiamato i suoi parenti e in breve è riuscito a verificare che il cugino non era stato coinvolto in alcun incidente e non aveva affatto bisogno urgente di soldi. Evidentemente però la truffatrice s'è resa conto che la sua vittima prescelta non era caduta nel tranello e non lo ha più richiamato per fissare l'incontro per la consegna, rinunciando al bottino ed evitando di finire nella trappola che le avrebbe potuto tendere l'anziano se avesse contattato subito i carabinieri.

Dopo la denuncia sono state comunque avviate indagini da parte dei militari, per cercare di individuare la responsabile della telefonata truffaldina.